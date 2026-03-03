Дариус Гарлэнд набрал 12 очков в дебютном матче за «Клипперс»

Гарлэнд вышел со скамейки и за 23 минуты набрал 12 очков (4/9 с игры), 2 подбора и 2 передачи при 5 потерях.
Разыгрывающий Дариус Гарлэнд дебютировал за «Клипперс» в матче против «Уорриорз» (114:101).
Гарлэнд вышел со скамейки и за 23 минуты набрал 12 очков (4/9 с игры), 2 подбора и 2 передачи при 5 потерях.
Дариус стал игроком калифорнийского клуба перед дедлайном в результате обмена с участием Джеймса Хардена.