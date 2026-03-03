Москва
Дэнни Грин: «Обычно Яннис возвращается и “Милуоки” прибавляет. Но тут их размазал “Бостон” без ключевых игроков»

Экс‑игрок НБА Дэнни Грин поделился мнением о ситуации в «Милуоки» и возвращении Янниса Адетокумбо. Он отметил, что странно видеть команду с таким составом, борющуюся за место в плей‑ин.

Источник: Спортс"

"Это звучит просто безумно. Они борются за плей‑ин, и Яннис стремится вернуться, чтобы помочь им — для меня это предложение не имеет смысла.

Он был травмирован, но обычно команды, в которых он играет, даже без него держатся на плаву и выглядят прилично. Когда он возвращается, обычно это выглядит так: «Ладно, я снова здесь», и команда сразу прибавляет.

А тут их только что разгромил «Чикаго». Я даже не понимаю, что, черт возьми, «Буллз» вытворяли на дедлайне обменов — просто набирали кого попало. А когда Яннис вернулся, их размазал «Бостон», хотя у некоторых ключевых игроков были травмы", — заявил Грин.