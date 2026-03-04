Ричмонд
Старший брат Алекса Сарра Оливье подпишет двустороннее соглашение с «Кливлендом»

Центровой Оливье Сарр (27 лет, 208 см) провел 3 сезона в НБА с 2021 по 2024 год, отыграв 46 матчей за «Оклахому». На его счету за этот период 4,8 очка и 3,5 подбора в среднем.

Сарр выступал за фарм-клуб «Рэпторс» в нынешнем сезоне, а теперь подпишет двусторонний контракт с «Кливлендом».

«Кавальерс» освободили место для него, отчислив защитника Дариуса Брауна.