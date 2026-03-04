Джей Джей Редик о перепалке с Дончичем: «Не знаю, почему это видео стало вирусным. Совершенно нормальная ситуация, как по мне»

"Честно говоря, тогда я не придал этому особого значения. Думаю, Лука тоже. У нас с ним прекрасные отношения. Я очень ценю эти отношения. Такое случается, не в каждой игре, но часто, и иногда приходится эмоционально разговаривать с игроком.
Такие вещи имеют место быть. Мы тут соревнуемся. Есть два парня, которые пытаются выиграть баскетбольный матч и быть на одной волне.
Честно говоря, я постоянно говорю о командах, где игроки берут на себя инициативу. Я поощряю ребят разговаривать со мной или с нашими тренерами, поднимать важные вопросы и говорить нам, в чем они нуждаются. Не знаю, почему это видео стало вирусным. Совершенно нормальная ситуация, как по мне", — поделился специалист.