Джей Джей Редик о перепалке с Дончичем: «Не знаю, почему это видео стало вирусным. Совершенно нормальная ситуация, как по мне»

Честно говоря, я постоянно говорю о командах, где игроки берут на себя инициативу. Я поощряю ребят разговаривать со мной или с нашими тренерами, поднимать важные вопросы и говорить нам, в чем они нуждаются. Не знаю, почему это видео стало вирусным. Совершенно нормальная ситуация, как по мне", — поделился специалист.