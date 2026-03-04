Пол Пирс: «Маззулла должен стать тренером года. “Селтикс” потеряли стольких игроков и все равно вторые»

«Для меня удивительно видеть, что “Селтикс” — вторые в Восточной конференции, как и год назад, — притом что они потеряли Тейтума. Они потеряли Порзингиса, Холидэя, Хорфорда, Люка Корнета, а еще потеряли Чарльза Ли — отличного помощника тренера, который сейчас в “Шарлотт” и тоже претендует на звание “Тренера года”. Это важно. Посмотрите, сколько игроков из основы чемпионской команды они потеряли. И при этом они по‑прежнему говорят: “Эй, спустя год мы — вторые в конференции”. Это просто невероятно», — заявил Пирс.