Пол Пирс: «Маззулла должен стать тренером года. “Селтикс” потеряли стольких игроков и все равно вторые»

Легенда «Бостона» Пол Пирс считает, что главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла заслуживает награды «Тренер года» в этом сезоне.

Источник: Спортс"

«Для меня удивительно видеть, что “Селтикс” — вторые в Восточной конференции, как и год назад, — притом что они потеряли Тейтума. Они потеряли Порзингиса, Холидэя, Хорфорда, Люка Корнета, а еще потеряли Чарльза Ли — отличного помощника тренера, который сейчас в “Шарлотт” и тоже претендует на звание “Тренера года”. Это важно. Посмотрите, сколько игроков из основы чемпионской команды они потеряли. И при этом они по‑прежнему говорят: “Эй, спустя год мы — вторые в конференции”. Это просто невероятно», — заявил Пирс.

«Бостона» с результатом 41−20 занимает второе место на Востоке.