Дрэймонд Грин раскритиковал Стивена Эй Смита: «Вы требуете ответственности, но сами не отвечаете за свои нелепые заявления»

Никакой ответственности. Но при этом всегда хотят призвать к ответу других. Я этого не понимаю. Эти люди не обязаны отвечать за свои чудовищно нелепые заявления, за то, насколько они неправы в большинстве ситуаций. Но они — «эксперты». Мне это не понятно. Это единственная сфера, где можно стать экспертом, вообще не имея опыта в ней, не играя в баскетбол«, — заявил форвард “Уорриорз” в своем подкасте.