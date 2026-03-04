Ричмонд
Дрэймонд Грин раскритиковал Стивена Эй Смита: «Вы требуете ответственности, но сами не отвечаете за свои нелепые заявления»

Дрэймонд Грин раскритиковал Стивена Эй Смита и других медийных экспертов, которые, по его мнению, не несут ответственности за свои слова, при этом требуя ее от других.

Источник: Спортс"

"Проблема в том, что все требуют ответственности, но при этом этим ребятам можно говорить что угодно — и никакой ответственности за это нет. Когда дело касается меня, никакой ответственности тоже нет. Они просто вываливают кучу дерьма и смотрят, прилипнет ли оно.

Никакой ответственности. Но при этом всегда хотят призвать к ответу других. Я этого не понимаю. Эти люди не обязаны отвечать за свои чудовищно нелепые заявления, за то, насколько они неправы в большинстве ситуаций. Но они — «эксперты». Мне это не понятно. Это единственная сфера, где можно стать экспертом, вообще не имея опыта в ней, не играя в баскетбол«, — заявил форвард “Уорриорз” в своем подкасте.

Конфликт между Грином и Смитом разгорелся после того, как журналист жестко раскритиковал экс-генерального менеджера «Далласа» Нико Харрисона за обмен Луки Дончича, назвав сделку «преступлением» и заявив, что она навсегда испортила репутацию генменеджера. Ранее же Грин выступал в его защиту.