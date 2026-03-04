«Мемфис» заключил двусторонний контракт с Райаном Рупером

За этот короткий отрезок Руперт набирал в среднем 10,4 очка, 5,8 подбора и 1,2 передачи за 26,8 минуты. До перехода в «Мемфис» он провел 48 матчей за «Портленд» в этом сезоне, набирая в среднем 2,9 очка и 1,8 подбора за 12 минут игрового времени.