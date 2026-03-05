Ричмонд
Судебный процесс по делу Чонси Биллапса и Дэймона Джонса начнется 2 ноября

Чонси Биллапс и Дэймон Джонс проходят по крупному федеральному делу о мошенничестве при покерных играх. Бывшие баскетболисты выступали в качестве приглашенных знаменитостей и заманивали других участников.

На скамье подсудимых по этому делу оказался 31 человек. Биллапс и Джонс не признали свою вину на первом этапе дела. На данный момент нет информации об их готовности пойти на сделку с прокурором.

Судебный процесс начнется 2 ноября этого года.