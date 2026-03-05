Ричмонд
Гилберт Аренас об инсайде Стивена Эй Смита: «Зайон Уильямсон прячет еду под кроватью? От кого он ее прячет?!»

Известный ведущий Стивен Эй Смит уличил форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона в зависимости от еды, рассказав, что тот прятал ее под кроватью. Смит заявил, что источник его информации близок к игроку.

Источник: Спортс"

Гилберт Аренас с недоверием отнесся к этой истории на своем подкасте.

"Зависимость от еды? Его внешний вид не говорит об этом. Мы все знаем, как выглядит зависимость. Как выглядят, скажем, наркоши. К нему это не относится. Его комплекция прямо намекает на то, как он выглядел бы, если бы был действительно зависим. Он бы весил килограмм 160.

И прятал еду под кроватью? От кого?! Он не в тюрьме, не с родителями. У него свой дом! Еда прячется в холодильнике вместе со всей остальной едой!" — возмутился бывший баскетболист.