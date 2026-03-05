Ричмонд
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Дилан Харпер спокойно относится к меньшему игровому времени по сравнению с другими яркими новичками. Второй номер драфта-2025 отметил, что не сравнивает себя с другими и ценит свою роль в «Сперс».

Источник: Спортс"

"Мой главный подход — двигаться день за днем. Отдаю должное тем ребятам: они с самого начала сезона вышли на площадку, начали действовать на полную. Очевидно, они проделывают отличную работу. Но когда я смотрю на это и вообще оглядываюсь по лиге, это, конечно, разжигает во мне и во всех остальных еще больший азарт.

Но я считаю, что не стоит сравнивать себя с кем‑то — нужно просто бежать свою собственную дистанцию. Мы все находимся в разных ситуациях, и я благодарен за ту, в которой оказался", — отметил 20-летний баскетболист.

В своем дебютном сезоне в НБА Дилан Харпер набирает в среднем 11,2 очка, 3,3 подбора и 3,7 передачи за 22 минуты на площадке. «Сан-Антонио» с результатом 44−17 занимает второе место на Западе.