Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»

Стивен Эй Смит заявил, что Док Риверс покинет пост главного тренера «Милуоки» по окончании сезона и завершит тренерскую карьеру.

Источник: Спортс"

Во время эфира на Mad Dog Sports Radio известный журналист отреагировал на звонок слушателя, предположившего, что Риверс мог бы стать походящим тренером для Джа Морэнта, если разыгрывающий перейдет в «Бакс».

«Это будет не Док Риверс, потому что он завершит карьеру по окончании этого сезона. Док Риверс тренирует уже почти 25 лет, и это его финал. Он собирается отойти от дел», — заявил Смит.

Док Риверс подписал контракт с «Милуоки» сроком на 3,5 года в январе 2024 года. В данный момент «Бакс» с результатом 26−35 занимают 11-е место на Востоке.