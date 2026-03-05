Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»

Во время эфира на Mad Dog Sports Radio известный журналист отреагировал на звонок слушателя, предположившего, что Риверс мог бы стать походящим тренером для Джа Морэнта, если разыгрывающий перейдет в «Бакс».
«Это будет не Док Риверс, потому что он завершит карьеру по окончании этого сезона. Док Риверс тренирует уже почти 25 лет, и это его финал. Он собирается отойти от дел», — заявил Смит.
Док Риверс подписал контракт с «Милуоки» сроком на 3,5 года в январе 2024 года. В данный момент «Бакс» с результатом 26−35 занимают 11-е место на Востоке.