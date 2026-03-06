Ричмонд
Энтони Эдвардс: «Если выиграю титул НБА до 30 лет, попробую себя в НФЛ»

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс вновь заговорил о возможной карьере в американском футболе.

Источник: Спортс"

«Особенно если я завоюю титул НБА, пока еще молод. Если я выиграю его до того, как мне исполнится 30, я точно попробую поиграть в НФЛ», — заявил Эдвардс в новом видео на своем YouTube-канале.

На вопрос о том, на какой позиции он хотел бы выступать, четырехкратный участник Матча всех звезд ответил в шутливой манере.

«Наверное, ресивер. Может, попробую себя квотербеком. Скорее всего, запасным квотербеком. Мне не обязательно играть, пока основной не получит травму. Я мог бы пойти на это — если основной квотербек травмируется, а все любят запасных… поиграть за спиной у Патрика Махоумса или что‑то в этом роде», — сказал 24-летний баскетболист.

В текущем сезоне Эдвардс проводит самый результативный сезон в карьере, набирая в среднем 29,7 очка, 5,2 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата за матч.