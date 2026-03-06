Купер Флэгг вернулся после пропуска 8 матчей — 18+5+6 против «Мэджик»

Во встрече с «Орландо» восходящая звезда «Далласа» набрал 18 очков, 5 подборов и 6 передач при 7/22 с игры за 26 минут. Техасцы уступили в гостях 114:115.
Флэгг не играл с 10 февраля. Повреждение вынудило его пропустить Матч восходящих звезд.
Первый номер драфта-2025 Купер Флэгг вернулся в строй после растяжения связок стопы, из-за которого он пропустил последние восемь матчей.
