Леброн Джеймс вышел на 1-е место в истории НБА по попаданиям с игры

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по точным броскам с игры.

Сегодня Джеймс забросил с разворотом от лицевой линии за 12,3 секунды до конца первой четверти матча с «Наггетс», это было его третье попадание в игре и 15 838-е в карьере, что позволило ему обогнать Карима Абдул-Джаббара и выйти на первое место в истории НБА.

Джеймс ранее уже превзошел Абдул-Джаббара как самого результативного баскетболиста лиги 7 февраля 2023 года.

Следующая важная статистическая веха для Джеймса — рекорд Роберта Пэриша по количеству проведенных матчей (1611).

Леброн занимает второе место с 1606 встречами и может обогнать Пэриша 16 марта в матче против «Рокетс», если сыграет во всех предстоящих до этого момента играх.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше