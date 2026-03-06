Билл Симмонс о прощальном туре Леброна: «Что, если он подпишет недельные контракты со всеми 30 клубами?»

"Что если вместо перехода в какую-то одну команду на следующий сезон Леброн превратит свой прощальный тур в настоящий прощальный тур, подписав недельные контракты со всеми 30 клубами?
Каждая команда получит один домашний матч с участием Леброна и продаст тысячи лимитированных футболок. «Нью-Йорк» наконец-то получит Леброна «Никербокера». «Миннесота» объединит Энта и Леброна. Возвращение в «Майами». И так далее. И он не выиграет титул, куда бы ни перешел", — поделился Симмонс.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше