Билл Симмонс о прощальном туре Леброна: «Что, если он подпишет недельные контракты со всеми 30 клубами?»

Эксперт Билл Симмонс выдвинул невероятную идею прощального сезона Леброна Джеймса, предложив 41-летней суперзвезде подписать недельные контракты со всеми командами НБА.

Источник: Спортс"

"Что если вместо перехода в какую-то одну команду на следующий сезон Леброн превратит свой прощальный тур в настоящий прощальный тур, подписав недельные контракты со всеми 30 клубами?

Каждая команда получит один домашний матч с участием Леброна и продаст тысячи лимитированных футболок. «Нью-Йорк» наконец-то получит Леброна «Никербокера». «Миннесота» объединит Энта и Леброна. Возвращение в «Майами». И так далее. И он не выиграет титул, куда бы ни перешел", — поделился Симмонс.

