Осар Томпсон травмировал голеностоп и не смог доиграть матч против «Сан-Антонио»

«Осар, очевидно, много значит для нас, — сказал главный тренер “Пистонс” Джей Би Бикерстафф. — То, что мы могли делать в защите, то, что он делает в защите, его влияние на игру — всего этого, безусловно, не хватает. Нам просто нужно было найти способ собраться и компенсировать это».