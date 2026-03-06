Осар Томпсон травмировал голеностоп и не смог доиграть матч против «Сан-Антонио»

Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна.
«Осар, очевидно, много значит для нас, — сказал главный тренер “Пистонс” Джей Би Бикерстафф. — То, что мы могли делать в защите, то, что он делает в защите, его влияние на игру — всего этого, безусловно, не хватает. Нам просто нужно было найти способ собраться и компенсировать это».
Томпсон получил травму во время прохода к кольцу в начале первой четверти и упал от боли возле лицевой линии. Медицинский штаб «Детройта» помог ему добраться до раздевалки.
Проводящий третий сезон в лиге форвард набирает в среднем 10,4 очка, 6 подборов, 3 передачи и 1,9 перехвата.
Перед началом матча против «Сан-Антонио» ESPN Analytics давал «Пистонс» 99,2% шанса занять первое место в Восточной конференции.