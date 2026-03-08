Дуэйн Уэйд: «Все еще считаю Расселла Уэстбрука величайшим игроком в истории “Оклахомы”

«У меня нет железных фактов, все это абстрактная дискуссия. Но для меня лично Уэстбрук остается величайшим игроком в истории “Оклахомы”. Пока. Не говорю, что так будет всегда.
Не говорите, что кто-то может сейчас прийти в «Майами», взять по 1 титулу MVP, MVP финала и чемпиона НБА и стать величайшим.
Просто говорю, что одноразовое достижение, которое раньше никому не удавалось из-за совпадения факторов и возможностей, не может определять подобное. Если у тебя такого не было.
Расселл Уэстбрук набирал трипл-дабл в среднем 4 раза. То, что считалось невозможным. И 4 раза подряд. У Шэя пока 2 сезона", — заявил Уэйд.