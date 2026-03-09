Ричмонд
Лука Дончич намекнул на проплаченность судей, показав характерный жест

В одном из моментов игры против «Нью-Йорка» защитник «Лейкерс» Лука Дончич подставился под соперника, чтобы судьи зафиксировали фол в атаке, но этого не произошло.

Оказавшись на полу, Дончич показал характерный «денежный» жест, намекая на подкуп арбитров.

Игра закончилась победой «Лейкерс» — 110:97. На счету Дончича лучшие в матче 35 очков (11 из 25 с игры, 5 из 16 трехочковых, 8 из 10 штрафных).