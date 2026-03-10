Ричмонд
Леброн Джеймс не заинтересован в переходе в «Голден Стэйт» (Lakers Daily)

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не заинтересован в переходе в «Голден Стэйт» в межсезонье-2026, сообщает обозреватель Lakers Daily Ашиш Матур со ссылкой на источники.

41-летний Джеймс этим летом впервые с 2018 года станет неограниченно свободным агентом. Считается, что «Уорриорз» будут прорабатывать вариант с переходом 4-кратного MVP НБА, а Стефен Карри и Дрэймонд Грин попробуют уговорить самого результативного игрока в истории лиги объединить усилия.

Однако, если Джеймс не завершит карьеру в НБА, в кругах лиги преобладает мнение, что форвард либо продлит контракт с «Лейкерс», либо в третий раз вернется в «Кливленд», в составе которого начинал карьеру.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше