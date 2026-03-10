Леброн Джеймс не заинтересован в переходе в «Голден Стэйт» (Lakers Daily)

41-летний Джеймс этим летом впервые с 2018 года станет неограниченно свободным агентом. Считается, что «Уорриорз» будут прорабатывать вариант с переходом 4-кратного MVP НБА, а Стефен Карри и Дрэймонд Грин попробуют уговорить самого результативного игрока в истории лиги объединить усилия.
Однако, если Джеймс не завершит карьеру в НБА, в кругах лиги преобладает мнение, что форвард либо продлит контракт с «Лейкерс», либо в третий раз вернется в «Кливленд», в составе которого начинал карьеру.
