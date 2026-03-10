Тайриз Макси избежал перелома костей кисти

Макси растягивал тот же мизинец в прошлом сезоне, что, как признал тренер, «добавляет поводов для беспокойства». В 61 игре за «Сиксерс» он показывает карьерные рекорды, набирая в среднем 29 очков, 4,1 подбора и 6,7 передачи, в то время как команда выпала из шестерки лучших в плей-офф и опустилась на восьмое место в Восточной конференции.