Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков и 15 передач без потерь, став вторым в истории НБА, кому это удалось

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча против «Денвера», набрав 35 очков.

Источник: Спортс"

За 39 минут на площадке канадец реализовал 14 из 21 броска с игры, 3 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Также на его счету 9 подборов и 15 передач (рекорд карьеры) без потерь.

Гилджес-Александер стал вторым игроком в истории НБА, кто набрал 35+ очков и 15+ передач, не совершив ни одной потери в матче регулярного чемпионата. Помимо него, подобное удавалось только Леброну Джеймсу (35 очков и 17 передач в 2018 году против «Торонто»).

«Тандер» одолели «Наггетс» благодаря победному трехочковому Гилджес-Александера — 129:126.

