Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олден Полинис и Байрон Скотт ожидают, что Леброн Джеймс не станет завершать карьеру в «Лейкерс»

Бывшие игроки НБА Олден Полинис и Байрон Скотт во время записи подкаста сошлись в том, что звездный форвард Леброн Джеймс не станет завершать карьеру в «Лейкерс».

Источник: Спортс"

Полинис: Он просто не является настоящим «озерником».

Скотт: Отчасти это так. Столько великих игроков завершили карьеру в форме «Лейкерс». Но мне кажется, что Леброн как раз любит отступать от сценария… Джеймс поиграл за разные команды, в отличие от большинства легенд «Лейкерс». Более логичным представляется возвращение в Кливленд, где он получит свою статую.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше