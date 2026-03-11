Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче — второй результат в истории НБА

Центровой Бам Адебайо набрал больше половины очков своей команды. На его счету 83 очка, 9 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота за 42 минуты на площадке.
Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.
Это второй по результативности игрока матч в истории НБА. Центровой опередил защитника Кобе Брайанта (81), рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков пока остается недостижимым.
Предыдущий рекорд карьеры Адебайо — 41 очко.
Игрок «Хит» установил рекорды НБА по штрафным — попыткам и заброшенным — и обновил рекорды «Майами» по результативности в четверти (31), половине (43) и матче в целом. Предыдущий лучший результат в истории «Майами» — 61 очко Леброна Джеймса.
Адебайо — 11-й игрок в истории НБА с 70 очками и более. 1-й в этом сезоне с 60 и 12-й с 50 очками.