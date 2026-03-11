Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче — второй результат в истории НБА

Домашняя игра против «Вашингтона» завершилась со счетом 150:129 в пользу «Майами».

Центровой Бам Адебайо набрал больше половины очков своей команды. На его счету 83 очка, 9 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота за 42 минуты на площадке.

Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.

Это второй по результативности игрока матч в истории НБА. Центровой опередил защитника Кобе Брайанта (81), рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков пока остается недостижимым.

Предыдущий рекорд карьеры Адебайо — 41 очко.

Игрок «Хит» установил рекорды НБА по штрафным — попыткам и заброшенным — и обновил рекорды «Майами» по результативности в четверти (31), половине (43) и матче в целом. Предыдущий лучший результат в истории «Майами» — 61 очко Леброна Джеймса.

Адебайо — 11-й игрок в истории НБА с 70 очками и более. 1-й в этом сезоне с 60 и 12-й с 50 очками.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше