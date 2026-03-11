Лука Дончич разошелся со своей невестой и будет бороться за опеку над детьми

"Люблю своих дочерей больше всего на свете. Делал все, что мог, чтобы они были со мной в США во время сезона, но это было невозможно. Так что пришлось принять сложное решение и разорвать помолвку.
Сделаю все, чтобы они были счастливы", — заявил Дончич.
Словенец не имел понятия, что Голтес подала на алименты в Калифорнии. Источники близкие к ситуации подтвердили, что игрок оплачивал расходы на своих дочерей «без ограничений».
Дончич попытался договориться о переезде невесты в США во время последнего визита после рождения ребенка, но не получил согласия. Ссора привела к вызову полиции, которая не нашла каких-либо правонарушений со стороны словенца. После этого защитник вернулся в США и больше не виделся с семьей.
В конце февраля Дончич обратился в словенский суд, чтобы получить возможность видеться со своими детьми.