Лука Дончич разошелся со своей невестой и будет бороться за опеку над детьми

Луке Дончичу предстоит борьба за опеку над своими дочерями. Разыгрывающий «Лейкерс» подтвердил разрыв с невестой Анамарией Голтес.

Источник: Спортс"

"Люблю своих дочерей больше всего на свете. Делал все, что мог, чтобы они были со мной в США во время сезона, но это было невозможно. Так что пришлось принять сложное решение и разорвать помолвку.

Сделаю все, чтобы они были счастливы", — заявил Дончич.

Словенец не имел понятия, что Голтес подала на алименты в Калифорнии. Источники близкие к ситуации подтвердили, что игрок оплачивал расходы на своих дочерей «без ограничений».

Дончич попытался договориться о переезде невесты в США во время последнего визита после рождения ребенка, но не получил согласия. Ссора привела к вызову полиции, которая не нашла каких-либо правонарушений со стороны словенца. После этого защитник вернулся в США и больше не виделся с семьей.

В конце февраля Дончич обратился в словенский суд, чтобы получить возможность видеться со своими детьми.