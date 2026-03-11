Леброн Джеймс пропустил третий матч подряд из-за артрита левой стопы

Джеймс провел предматчевую бросковую разминку и посчитал себя неготовым к выходу на площадку. У форварда артрит левой стопы, который требует дальнейшего лечения.
Главный тренер Джей Джей Редик ожидает возвращения звезды в состав со дня на день.
Игру с «Миннесотой» также пропустили «большие» Макси Клебер и Джексон Хэйс, оба из-за проблем со спиной.
