Бэм Адебайо: «Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно»

Это второй результат в истории НБА после 100 очков Уилта Чемберлена. Кобе Брайант набирал 81 очко в одной игре.
"Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно.
Для меня было важно сохранять спокойствие, оставаться сосредоточенным и понимать, что я могу добиться чего-то особенного. Не думал, что это будет 83 очка.
Совершенно нереальный момент. Возможность сделать это дома, перед моей мамой, перед моими людьми, перед домашними болельщиками… это веха в истории, которая навсегда останется в памяти.
До сих пор не могу поверить. Теперь меня будут упоминать вместе с человеком [Кобе Брайант], которым я восхищался в детстве", — признался Адебайо.