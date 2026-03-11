Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бэм Адебайо: «Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно»

Центровой «Майами» Бэм Адебайо поделился эмоциями после матча с «Вашингтоном» (150:129), в котором набрал 83 очка.

Источник: Спортс"

Это второй результат в истории НБА после 100 очков Уилта Чемберлена. Кобе Брайант набирал 81 очко в одной игре.

"Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно.

Для меня было важно сохранять спокойствие, оставаться сосредоточенным и понимать, что я могу добиться чего-то особенного. Не думал, что это будет 83 очка.

Совершенно нереальный момент. Возможность сделать это дома, перед моей мамой, перед моими людьми, перед домашними болельщиками… это веха в истории, которая навсегда останется в памяти.

До сих пор не могу поверить. Теперь меня будут упоминать вместе с человеком [Кобе Брайант], которым я восхищался в детстве", — признался Адебайо.