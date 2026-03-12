Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»

«Позвольте начать с благодарности всем болельщикам ЦСКА, которые пришли сегодня нас поддержать. Что касается игры: даже при том, что она не была важна для нас в плане турнирной таблицы, тем не менее, матчи ЦСКА и “Локомотива‑Кубани” не могут быть ленивыми, с отсутствием мотивации, и поэтому игра получилась интересная.
В предыдущем матче нашей проблемой были потери, которых мы сделали 23, и одной из задач было исправиться, с чем мы справились. Я не могу быть доволен тем, как мы сыграли в защите, но мы продолжаем двигаться дальше и фокусируемся на следующем матче", — сказал греческий специалист на послематчевой пресс‑конференции.
По итогам группового этапа ЦСКА (5−1) занял первое место в группе А и вышел в «Финал четырех» турнира, который пройдет 10−12 апреля в Санкт-Петербурге.