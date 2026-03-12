Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»

ЦСКА уверенно завершил групповой этап Winline Basket Cup, обыграв «Локомотив-Кубань» (93:89). Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис прокомментировал игру.

Источник: Спортс"

«Позвольте начать с благодарности всем болельщикам ЦСКА, которые пришли сегодня нас поддержать. Что касается игры: даже при том, что она не была важна для нас в плане турнирной таблицы, тем не менее, матчи ЦСКА и “Локомотива‑Кубани” не могут быть ленивыми, с отсутствием мотивации, и поэтому игра получилась интересная.

В предыдущем матче нашей проблемой были потери, которых мы сделали 23, и одной из задач было исправиться, с чем мы справились. Я не могу быть доволен тем, как мы сыграли в защите, но мы продолжаем двигаться дальше и фокусируемся на следующем матче", — сказал греческий специалист на послематчевой пресс‑конференции.

По итогам группового этапа ЦСКА (5−1) занял первое место в группе А и вышел в «Финал четырех» турнира, который пройдет 10−12 апреля в Санкт-Петербурге.