Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»

«Позвольте начать с благодарности всем болельщикам ЦСКА, которые пришли сегодня нас поддержать. Что касается игры: даже при том, что она не была важна для нас в плане турнирной таблицы, тем не менее, матчи ЦСКА и “Локомотива‑Кубани” не могут быть ленивыми, с отсутствием мотивации, и поэтому игра получилась интересная.