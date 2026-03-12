Ричмонд
Келли Убре выбыл минимум на 2 недели из-за растяжения связок левого локтя

Форвард «Сиксерс» Келли Убре выбыл из состава минимум на две недели. У баскетболиста растяжение связок левого локтя.

Убре набирает 14,7 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 1,3 подбора за 32,4 минуты в нынешнем сезоне, отыграв 41 матч.

Игрок присоединился к Джоэлу Эмбииду, Тайризу Макси, Полу Джорджу, Джони Бруму и Адему Боне в списке недоступных игроков.