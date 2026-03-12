Марк Кьюбан о назначении Харрисона в 2021-м: «Сейчас я об этом жалею, это была ошибка»

Кьюбан: И вот мне написал наш генеральный менеджер Нико…
Журналист: Вы его наняли?
Кьюбан: Я его нанял.
Журналист: Жалеете?
Кьюбан: Сейчас можно сказать, что да, я об этом жалею, это была ошибка.
Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан во время интервью признался, что сейчас считает назначение Нико Харрисона на пост генерального менеджера техасского клуба в 2021-м году ошибкой.
Кьюбан: И вот мне написал наш генеральный менеджер Нико…
Журналист: Вы его наняли?
Кьюбан: Я его нанял.
Журналист: Жалеете?
Кьюбан: Сейчас можно сказать, что да, я об этом жалею, это была ошибка.