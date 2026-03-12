Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Кьюбан о назначении Харрисона в 2021-м: «Сейчас я об этом жалею, это была ошибка»

Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан во время интервью признался, что сейчас считает назначение Нико Харрисона на пост генерального менеджера техасского клуба в 2021-м году ошибкой.

Источник: Спортс"

Кьюбан: И вот мне написал наш генеральный менеджер Нико…

Журналист: Вы его наняли?

Кьюбан: Я его нанял.

Журналист: Жалеете?

Кьюбан: Сейчас можно сказать, что да, я об этом жалею, это была ошибка.