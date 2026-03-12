Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США

Выбор оказался неудачным. Сначала сорвался контракт в Руанде. Команда отказалась от выступления в африканской лиге от НБА из-за осложнения отношений страны с США.
Следующим вариантом был Иран, игра в котором оказалась невозможной по причинам военного конфликта с американским участием.
"Первый раз для меня, когда баскетбол прекратился по политическим причинам. В жизни есть более важные вещи, чем игра.
Никогда не был в Африке, был рад такой возможности. Планировал взять мать и сестру в Руанду. Теперь остается только ждать.
Раньше никогда не понимал политику, но теперь приходится ей интересоваться, потому что она начала серьезно влиять на мою жизнь.
Пытаюсь понять, как строить карьеру за рубежом. Это сложнее, чем в НБА. Трудно найти постоянное место. Кидает по сторонам", — признался Кук.