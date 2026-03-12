Ричмонд
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США

32-летний защитник Куинн Кук является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс». Баскетболист играл в Китае и Пуэрто-Рико после окончания карьеры в НБА, а в этом году решил расширить географию своих выступлений.

Выбор оказался неудачным. Сначала сорвался контракт в Руанде. Команда отказалась от выступления в африканской лиге от НБА из-за осложнения отношений страны с США.

Следующим вариантом был Иран, игра в котором оказалась невозможной по причинам военного конфликта с американским участием.

"Первый раз для меня, когда баскетбол прекратился по политическим причинам. В жизни есть более важные вещи, чем игра.

Никогда не был в Африке, был рад такой возможности. Планировал взять мать и сестру в Руанду. Теперь остается только ждать.

Раньше никогда не понимал политику, но теперь приходится ей интересоваться, потому что она начала серьезно влиять на мою жизнь.

Пытаюсь понять, как строить карьеру за рубежом. Это сложнее, чем в НБА. Трудно найти постоянное место. Кидает по сторонам", — признался Кук.