Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Очень коротко и мило». Майкл Джордан поздравил Бэма Адебайо с 83 очками

Центровой «Майами» Бэм Адебайо стал вторым самым результативным в одном матче игроком в истории НБА (83 очка).

Среди поздравивших его оказался легендарный Майкл Джордан.

«Майкл Джордан. Просто поздравил. Очень коротко и мило. Майк не любит болтать», — рассказал Адебайо.

Лучший результат в карьере Джордана — 69 очков. Адебайо отодвинул его на 17-е место по этому показателю.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше