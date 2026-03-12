«Очень коротко и мило». Майкл Джордан поздравил Бэма Адебайо с 83 очками

Среди поздравивших его оказался легендарный Майкл Джордан.
«Майкл Джордан. Просто поздравил. Очень коротко и мило. Майк не любит болтать», — рассказал Адебайо.
Лучший результат в карьере Джордана — 69 очков. Адебайо отодвинул его на 17-е место по этому показателю.
