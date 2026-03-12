Ричмонд
35+6+6 Десмонда Бэйна помогли «Орландо» справиться с «Кливлендом»

«Орландо» обыграл «Кливленд» на своей площадке — 128:122. Главную роль сыграл защитник Десмонд Бэйн.

На его счету 35 очков, 6 подборов и 6 передач. Бэйн реализовал 12 из 19 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Со стороны «Кавальерс» Джеймс Харден ответил 30 очками (11 из 16 с игры, 5 из 9 из-за дуги), 5 подборами и 8 передачами.