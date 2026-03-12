Ричмонд
Ник Янг о 83 очках Адебайо: «Кобе переворачивается в гробу. Набрав 81, я бы остановился»

Экс-игрок НБА Ник Янг раскритиковал центрового «Майами» Бэма Адебайо за стремление превзойти рекорд результативности Кобе Брайанта (81 очко) в матче с «Вашингтоном».

Источник: Спортс"

Адебайо исполнил 43 штрафных и набрал 83 очка, установив второй результат в истории НБА.

«К черту Бэма и “Уизардс”. К черту все это дерьмо. Все эти ваши “рекорды созданы для того, чтобы их били”? Черт возьми, нет. Бэм хорош, но не настолько хорош, не на 83 очка. Кобе, наверное, сейчас переворачивается в гробу и думает: “Ты? Да ну вас к черту”.

Вы же видели, как он стал стараться набрать еще больше, когда пересек отметку 70? Это было отвратительно.

Сядь на скамейку. Вы ведете с разницей в 30 очков. Если бы у меня было 81 очка, я бы остановился. Я бы не пытался встать на линию за минуту до конца, когда мы ведем с преимуществом в 30 очков", — произнес Янг.