Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25-й трипл-дабл (16+13+12) Николы Йокича в сезоне принес «Денверу» разгромную победу над «Хьюстоном»

Центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Мюррэй ярко провели домашнюю встречу с «Хьюстоном». «Денвер» разгромил соперника со счетом 129:93.

Йокич оформил 25-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. У него 16 очков (6 из 12 с игры, 4 из 5 с линии), 12 подборов, 13 передач на 5 потерь, 5 перехватов и 1 блок-шот.

На счету Мюррэя 30 очков (11 из 21 с игры, 3 из 4 трехчочковых, 5 из 6 штрафных).