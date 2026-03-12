25-й трипл-дабл (16+13+12) Николы Йокича в сезоне принес «Денверу» разгромную победу над «Хьюстоном»

Йокич оформил 25-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. У него 16 очков (6 из 12 с игры, 4 из 5 с линии), 12 подборов, 13 передач на 5 потерь, 5 перехватов и 1 блок-шот.
Центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Мюррэй ярко провели домашнюю встречу с «Хьюстоном». «Денвер» разгромил соперника со счетом 129:93.
Йокич оформил 25-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. У него 16 очков (6 из 12 с игры, 4 из 5 с линии), 12 подборов, 13 передач на 5 потерь, 5 перехватов и 1 блок-шот.
На счету Мюррэя 30 очков (11 из 21 с игры, 3 из 4 трехчочковых, 5 из 6 штрафных).