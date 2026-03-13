Бэм Адебайо: «Сегодня всего 21 очко. Если кто-то разочарован, мне все равно»

"В прошлой игре мы отдали много эмоций. По понятной причине. Но сейчас мы перешли к следующему матчу и нашли способ добиться победы.
Да, сегодня всего 21 очко. 83 сегодня не получилось. Если кто-то разочарован, мне все равно. Главное, что мы победили", — поделился Адебайо.
В предыдущей игре против «Вашингтона» во вторник Адебайо неожиданно превзошел личный рекорд результативности Кобе Брайанта (81 очко). Записав на свой счет 83 очка, Бэм установил второй результат за всю историю НБА.
Сегодня Адебайо реализовал 6/20 с игры, включая 0/5 из-за дуги, а также 9/13 с линии.