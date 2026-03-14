Киган Мюррэй пропустит еще минимум 2 недели

По сообщению «Сакраменто», форвард Киган Мюррэй прогрессирует в реабилитации после растяжения левого голеностопа, однако он пропустит еще минимум две недели.

В текущем сезоне форварда преследуют проблемы со здоровьем. Его дебют в сезоне был отложен до 20 ноября из-за операции на большом пальце левой руки; позже он пропустил пару игр в декабре из-за растяжения икроножной мышцы; затем он пропустил несколько недель из-за растяжения левой лодыжки.

Мюррэй повторно травмировал голеностоп 25 февраля, в своей четвертой игре после возвращения от первоначального растяжения, которое он получил 4 января. В этом сезоне форвард ограничился 23 появлениями на площадке, набирая в среднем 14 очков и 5,7 подбора при 42% с игры и 27,7% из-за дуги.

«Кингс» в настоящее время имеют результат 16−51, худший показатель в Западной конференции и второй худший в лиге.