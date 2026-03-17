Стивен Эй Смит считает, что влияние Брансона может помешать «Никс» выиграть чемпионат

Телеведущий Стивен Эй Смит назвал Микела Бриджеса не совсем подходящим игроком для состава «Никс» с учетом чемпионских амбиций организации.

Источник: Спортс"

Журналист отметил, что клуб отдал за форварда серьезные драфт-активы под влиянием своего лидера Джейлена Брансона.

«Это было неприемлемо. Возможно, мои слова всех шокируют, но больше всего во всем этом я виню Джейлена Брансона. Это единственное, в чем я могу винить Джейлена Брансона, которым я так горжусь как игроком “Нью-Йорк Никс”, но во всем этом виноват он.

Бриджес, конечно же, не является плохим игроком. Он умеет играть в баскетбол. Он надежен, выходит на площадку каждый вечер. Много работает, не подводит. Но он не участник Матча всех звезд. Нельзя позволять организации отдавать столько ради парня, который в конечном итоге помешает вам создать состав, способный бороться за чемпионство", — заявил Стивен Эй Смит в эфире ESPN.