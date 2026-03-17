Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Атланта» выиграла 10 матчей подряд — лучшая серия с сезона-2014/15

«Атланта» продлила свою серию до 10 побед подряд, обыграв «Орландо» со счетом (124:112). Этот результат улучшил показатели «Хоукс» до 38−31 и поднял их на восьмое место в турнирной таблице, укрепив их позиции в борьбе за плей-офф.

За последние 10 матчей «ястребы» по два раза обыграли «Милуоки», «Бруклин» и «Вашингтон», а также по одному разу «Филадельфию», «Даллас», «Портленд» и «Орландо».

Эта серия стала самой продолжительной для клуба с сезона-2014/15, когда «Хоукс» выиграли рекордные для себя 60 матчей.

Самыми результативными игроками команды на удачном отрезке являются форвард Джейлен Джонсон (20,5 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи) и защитник Никил Александер-Уокер (22,3 очка, 2,9 подбора и 3,7 передачи).

Защитник Дайсон Дэниэлс совершает в среднем 2,4 перехвата за матч в последних 10 играх, а центровой Оньека Оконгву собирает 8,5 подбора за игру в этом же отрезке, укрепляя игру команды на щитах.