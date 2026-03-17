Чарли Виллануэва: «Если “Сперс” подвинут “Тандер” с первого места, Вембаньяма станет MVP и “Мистером замком”

Экс-игрок НБА Чарли Виллануэва назвал условие, при котором лидер «Сперс» Виктор Вембаньяма сможет претендовать на призы MVP и «Мистер замок» в 2026 году.

Источник: Sports

Француз ранее выразил желание стать обладателем двух главных личных наград по итогам текущего сезона.

«Последние три года только одна команда занимала первое место. Это “Оклахома”. И если кому-то удастся сместить ее с трона, то это заставит обратить внимание на лидера той команды, которая это сделала.

Так что, да, если «Сан-Антонио» превзойдет «Оклахому» по итогам регулярки, Вемби станет MVP и «Мистером замком», он получит то, что хочет", — пояснил Виллануэва.

На данный момент техасцы отстают от действующих чемпионов на 3 победы.