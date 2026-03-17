Рич Пол назвал «чушью» мнение о том, что «Лейкерс» становятся лучше без Леброна: «Игроки испытывают перед ним благоговение»

На прошлой неделе обсуждалась статистика 9−2 «озерников» в матчах, когда Лука Дончич и Остин Ривз играли без Джеймса.
"Вы можете слышать всю эту чушь о том, что команда становится лучше без Леброна, но я никогда в жизни не видел команды, которая была бы лучше без Леброна Джеймса. Им надо разобраться, как правильно использовать свои ресурсы.
Стоит учитывать хотя бы сам фактор его присутствия. Большинство парней, которые выходят на площадку вместе с Леброном Джеймсом, испытывают перед ним благоговение", — считает Рич Пол.
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.