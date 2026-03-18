Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Керр сожалеет о том, что обвинил Уилла Ричарда в потере, которую спровоцировал Брэндин Подземски

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, он сожалеет о том, что обвинил Уилла Ричарда в потере, которая случилась по вине Брэндина Подземски.

Источник: Спортс"

Эпизод произошел во время недавнего матча «Голден Стэйт» против «Нью-Йорка» и вызвал резонанс в сети.

"Досадный случай, я свалил вину не на того парня. Меня расстроили две подряд ошибки у Уилла, как тогда казалось, потому что незадолго до этого он получил фол за необязательный толчок. Но таков был ракурс, с которого я наблюдал за эпизодом со скамейки запасных.

Мне показалось, что он должен бы поймать мяч, но потом я посмотрел запись и увидел, что он пытался удержать его от вылета за пределы площадки, и на самом деле это была вина Брэндина в самом пасе.

Потери мяча — это моя главная больная тема. У нас было девять потерь во второй четверти той игры. Вероятно, я выместил свою злость на Уилле, когда следовало бы выместить ее на всей команде, и в этом конкретном эпизоде ​​виноват был Брэндин, и я признал это в перерыве", — поделился Керр.