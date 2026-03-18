Эван Мобли и Джеймс Харден набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Милуоки»

Ключевым для победы стал дуэт разыгрывающего Джеймса Хардена и центрового Эвана Мобли.
Мобли обновил рекорд сезона по подборам. На его счету дабл-дабл — 27 очков, 15 подборов и 3 блок-шота при 12 точных из 21 броска с игры и 3 из 5 с линии.
На счету Хардена 27 очков (7 из 10 с игры, 2 из 4 трехочковых, 11 из 13 штрафных), 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата.
«Бакс» выступали без травмированного форварда Янниса Адетокумбо.
Разыгрывающий Кевин Портер оформил свой дабл-дабл — 25 очков (8 из 15 с игры, 8 из 8 с линии) и 10 передач.