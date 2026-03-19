Кевин Дюрэнт: «У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти — причина поражения»

«У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, и все были достаточно эффективны в матче. Не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти — это какой-то важный предмет для обсуждения. Мои броски и результативность. Дело в защите в целом, в 4-й четверти они попали свои броски, а мы нет. Не думаю, что мои 2 попытки стали причиной проигрыша», — заключил Дюрэнт на пресс-конференции после матча.