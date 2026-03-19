Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кевин Дюрэнт: «У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти — причина поражения»

«Лейкерс» сдваивались на форварде «Рокетс» Кевине Дюрэнте в первой половине победного гостевого матча (124:116). После перерыва «Хьюстон» стал меньше использовать Дюрэнта в качестве основного боллхендлера, и это принесло свои плоды.

Источник: Спортс"

Проигравшие первую половину «Рокетс» переломили ход встречи и даже вышли вперед в 3-й четверти, но концовка все равно осталась за гостями. Дюрэнту достались только 2 броска с игры в заключительной 12-минутке. Он закончил матч с 18 очками (7 из 11 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 2 из 3 с линии), 6 подборами, 4 передачами на 4 потери и 2 перехватами.

«У нас 6 парней с двузначным количеством попыток, и все были достаточно эффективны в матче. Не думаю, что мои 2 броска в 4-й четверти — это какой-то важный предмет для обсуждения. Мои броски и результативность. Дело в защите в целом, в 4-й четверти они попали свои броски, а мы нет. Не думаю, что мои 2 попытки стали причиной проигрыша», — заключил Дюрэнт на пресс-конференции после матча.