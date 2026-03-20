«Сан-Антонио» обеспечил себе место в плей-офф впервые с 2019 года

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма реализовал победный бросок за 1,1 секунды до конца, выведя «Сан-Антонио» вперед на одно очко. У «Санс» не было тайм-аута, и защитник Девин Букер не попал с центра площадки под сирену.
«Сперс», занимающие на данный момент второе место в Западной конференции, улучшили свой результат до 52−18 благодаря этой победе, в то время как «Санс», идущие седьмыми, опустились до 39−31.
Это будет первое появление «Сперс» в плей-офф с 2019 года, когда они выбыли в семиматчевой серии первого раунда против «Денвера». Никого из игроков того состава в нынешней команде нет.
«Сан-Антонио» отстает от «Оклахомы», единственной другой команды, обеспечившей себе место в плей-офф, на три игры в борьбе за первое место на Западе.