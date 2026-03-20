Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич и Кобе Брайант набрали 60-е очко в своих матчах ровно за 14,8 секунды до конца

В победном матче против «Майами» защитник Лука Дончич стал первым игроком «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта, набравшим 60 очков.

Источник: Спортс"

В 2016 году Брайант записал на свой счет 60-е очко, реализовав штрафной за 14,8 секунды до конца игры против «Юты».

Невероятное совпадение состоит в том, что Дончич сделал ровно то же самое сегодня в матче с «Хит».