Дрэймонд Грин: «Перевезите “Гризлис” из Мемфиса в Нэшвилл. Никто не будет расстроен»

"Просто сделайте всем одолжение и перевезите команду в Нэшвилл. В Мемфисе нет хороших отелей… Привет жителям Мемфиса, у меня к ним никаких вопросов. Но именно с точки зрения НБА, там ведь нет ни сауны, ни джакузи. Нигде. Ни в спортзале, ни в спа-салоне, ни в отеле, нигде.
Поэтому НБА либо должна отправить их в Нэшвилл, чтобы там появились нормальные условия, либо, что еще лучше, должно быть обязательным наличие хотя бы джакузи или ледяной ванны, а может быть, и сауны в гостевых раздевалках.
Вышвырните «Гризлис» к черту из Мемфиса и отправьте их в Нэшвилл. Сделайте нам всем одолжение, Адам Сильвер. Никто не будет расстроен. Ни один человек не будет расстроен", — заявил Грин.
4-кратный чемпион НБА ранее критиковал Мемфис за отсутствие в городе приличных отелей.