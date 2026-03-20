Дрэймонд Грин: «Перевезите “Гризлис” из Мемфиса в Нэшвилл. Никто не будет расстроен»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин продолжил критиковать Мемфис и предложил лишить город клуба НБА.

"Просто сделайте всем одолжение и перевезите команду в Нэшвилл. В Мемфисе нет хороших отелей… Привет жителям Мемфиса, у меня к ним никаких вопросов. Но именно с точки зрения НБА, там ведь нет ни сауны, ни джакузи. Нигде. Ни в спортзале, ни в спа-салоне, ни в отеле, нигде.

Поэтому НБА либо должна отправить их в Нэшвилл, чтобы там появились нормальные условия, либо, что еще лучше, должно быть обязательным наличие хотя бы джакузи или ледяной ванны, а может быть, и сауны в гостевых раздевалках.

Вышвырните «Гризлис» к черту из Мемфиса и отправьте их в Нэшвилл. Сделайте нам всем одолжение, Адам Сильвер. Никто не будет расстроен. Ни один человек не будет расстроен", — заявил Грин.

4-кратный чемпион НБА ранее критиковал Мемфис за отсутствие в городе приличных отелей.