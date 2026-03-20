«Шарлотт» вывел из обращения 30-й номер Делла Карри

Торжественная церемония состоялась 19 марта в день победного для «Хорнетс» матча против «Мэджик» (130:111).
Делл Карри занимает 2-е место в истории клуба по набранным очкам и провел 10 из своих 16 сезонов в НБА за «Хорнетс» (с 1988 по 1998 год). Отец суперзвезды лиги Стефена Карри посвятил организации 27 лет, включая 17 сезонов в роли телевизионного аналитика. В настоящее время он выступает послом команды.
Владельцы «Хорнетс» Рик Шналл и Гейб Плоткин приняли это решение, чтобы укрепить связь клуба с его историей и легендами прошлого.