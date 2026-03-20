Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шарлотт» вывел из обращения 30-й номер Делла Карри

«Шарлотт» в четверг вывел из обращения 30-й номер, под которым выступал легенда клуба Делл Карри.

Источник: Спортс"

Торжественная церемония состоялась 19 марта в день победного для «Хорнетс» матча против «Мэджик» (130:111).

Делл Карри занимает 2-е место в истории клуба по набранным очкам и провел 10 из своих 16 сезонов в НБА за «Хорнетс» (с 1988 по 1998 год). Отец суперзвезды лиги Стефена Карри посвятил организации 27 лет, включая 17 сезонов в роли телевизионного аналитика. В настоящее время он выступает послом команды.

Владельцы «Хорнетс» Рик Шналл и Гейб Плоткин приняли это решение, чтобы укрепить связь клуба с его историей и легендами прошлого.