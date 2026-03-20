Мама Овечкина о бане России: «Это политика, которая никому не нужна. Правда восторжествует и все вернется на свои рельсы — без нас Олимпиада неполноценна»

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина прокомментировала недопуск России и Беларуси на международные соревнования.

Источник: Спортс"

Мама Александра Овечкина посетила баскетбольный «Кубок Халипского» в Минске.

— У вас хорошие девчата — и в «Динамо», и в сборной России, в Беларуси тоже подрастает достойная смена. Как, на ваш взгляд, получится пройти нынешний период отстранения? Удастся сделать это достойно или стоит переживать?

— Думаю, мы уже достойно проходим этот период. Проводим различные турниры и соревнования — первенства России, другие всевозможные старты. Впереди у нас тоже запланированы совместные турниры.

Это замечательно, потому что нельзя опускать руки. Что случилось — то случилось. От нас это не зависит, это политика, которая, по сути, никому не нужна. Нужно продолжать играть, работать и готовиться.

Уверена, что когда-нибудь правда восторжествует и все вернется на свои рельсы: снова будут чемпионаты Европы [с нашим участием], кубковые турниры, Олимпийские игры. Потому что без сборной России Олимпиада выглядит неполноценной, — сказала Овечкина.

Ротенберг поздравил Татьяну Овечкину с 76-летием: «Спортсменка великого масштаба, на победах которой выросло не одно поколение. Вырастить лучшего хоккеиста мира — большая миссия».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше