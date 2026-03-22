Стефен Карри пропустит еще 2 матча, но приступит к контактным тренировкам

Карри выбыл из строя из-за устойчивой проблемы с правым коленом 30 января, пропустив последние 20 игр.
Лидер «воинов» примет участие в двусторонней игре в воскресенье утром в Атланте с тренерами и запасными игроками в формате «пять на пять». Главный тренер Стив Керр назвал это важным контрольным этапом перед принятием решения о точной дате возвращения Карри.
«Завтра, вероятно, важный день. После него мы будем знать больше», — сказал Керр.
«Воины» выдали результат 6−14 в отсутствие Карри, проиграв семь из последних восьми матчей и опустившись на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.