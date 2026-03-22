Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефен Карри пропустит еще 2 матча, но приступит к контактным тренировкам

Звездный защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри не примет участия в следующих двух матчах команды, но «Уорриорс» планируют задействовать его в контактных тренировках в ближайшие дни.

Карри выбыл из строя из-за устойчивой проблемы с правым коленом 30 января, пропустив последние 20 игр.

Лидер «воинов» примет участие в двусторонней игре в воскресенье утром в Атланте с тренерами и запасными игроками в формате «пять на пять». Главный тренер Стив Керр назвал это важным контрольным этапом перед принятием решения о точной дате возвращения Карри.

«Завтра, вероятно, важный день. После него мы будем знать больше», — сказал Керр.

«Воины» выдали результат 6−14 в отсутствие Карри, проиграв семь из последних восьми матчей и опустившись на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.