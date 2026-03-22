Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА

В победной игре с «Майами» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт отметился 27 очками при 9 из 17 с игры и 4 из 4 штрафных.

Источник: Спортс"

Теперь на счету Дюрэнта 32 294 очка за карьеру. Он превзошел легендарного Майкла Джордана, находившегося на 5-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Джордан набрал 32 292 очка, выступая в НБА.

Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше